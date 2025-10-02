قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم  رئيس هيئة تنمية الصعيد ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم خطط الدولة في النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنمية الصعيد تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية هو انعكاس مباشر للإرادة السياسية القوية والاهتمام بتحقيق العدالة بين كافة محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، ودعم خطط التوسع في المشروعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى دعم الوزارة لخطط هيئة تنمية الصعيد عبر تكامل الجهود في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير الخدمات المحلية، إلى جانب التوسع في برامج تمكين المرأة والشباب وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة أهلنا بالصعيد .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة أصبح نموذجًا تنمويًا رائدًا على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكدة أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الهيئة والمحافظات لتذليل أى تحديات وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة .

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تضع نصب أعينها تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتطوير المناطق الصناعية والحرفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس هيئة تنمية الصعيد على أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يمثل ركيزة رئيسية في نجاح خطط الهيئة، والتنسيق الجيد مع المحافظات، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية ، لافتاً إلى أن هيئة تنمية الصعيد تعمل وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة نحو تطبيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر بالاضافة إلى استغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها بعض محافظات الصعيد لتحقيق مردود اقتصادي على المواطنين .

وخلال اللقاء استعرض اللواء عمرو عبدالمنعم لنتائج الزيارات الميدانية التى قام بها لعدد من محافظات الصعيد عقب توليه المسئولية لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الهيئة على أرض الواقع ، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لدعم الاستثمارات، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التنمية المحلية منال عوض هيئة تنمية الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

علم مصر

مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال

البريجادير جنرال حسين نجاة بالحرس الثوري الإيراني

قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين يدعو لنبذ العنف وبناء جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل من أجل مستقبل أفضل للإنسانية

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد