مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا

لقي ما لا يقل عن 36 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر انهيار أعمدة خشبية مؤقتة داخل كنيسة في إقليم أمهرة بشمال إثيوبيا، أثناء احتفال ديني بمناسبة عيد السيدة العذراء.

وقع الحادث صباح اليوم في بلدة أررتي، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق العاصمة أديس أبابا، حين كان مئات الحجاج قد تجمعوا في كنيسة منجار شنقورا أررتي مريم للمشاركة في المراسم السنوية.

وفي لحظة مأساوية، انهارت الأساقيل الخشبية المؤقتة التي أُقيمت حول الكنيسة، ما أدى إلى سقوط الحشود وإصابة عدد كبير منهم.

وقال قائد شرطة المنطقة، أحمد غبايهو، لوسائل الإعلام المحلية: "عدد القتلى بلغ 36 شخصًا وقد يرتفع"، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 200، منهم حالات حرجة نقلت إلى مستشفيات العاصمة أديس أبابا لتلقي العلاج.

وأشار مسؤول محلي إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، دون أن يقدم تفاصيل عن سير عمليات الإنقاذ واصفًا الحادث بأنه "خسارة مأساوية للمجتمع"، وأضاف المسؤول الإداري للمنطقة، تشال تلاهون، أن السلطات تعمل على توفير المساعدة الطبية واللوجستية للضحايا وعائلاتهم.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي مشاهد من موقع الانهيار، حيث شوهدت أعمدة خشبية متشابكة وفوضى عارمة، فيما تجمع الأهالي حول مكان الحادث في محاولة لمساعدة المصابين والمفقودين.

الحادث أثار صدمة واسعة في المجتمع المحلي، وسط دعوات لتشديد إجراءات السلامة في الكنائس والمناطق التي تشهد احتفالات دينية كبيرة، خاصة بعد أن أظهرت المأساة مدى هشاشة المنشآت المؤقتة المستخدمة في مثل هذه الاحتفالات.