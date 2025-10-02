قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
أخبار البلد

الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز التعاون

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
أ ش أ

 أشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز الشراكة للارتقاء بالمنظومة الصحية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتنمية البشرية، بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن المصري.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- في بيان، اليوم /الخميس/- أن اللقاء شهد توافقًا حول آليات لتطوير المنظومة الصحية المصرية، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية، خاصة في قطاع الصحة، وأكد اللقاء على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، إلى جانب تحديد احتياجات الدولة من الأدوات اللازمة لتحسين التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الفئات العمرية في مختلف المحافظات، كما تناول اللقاء تعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة تدعم طموحات المواطن المصري وتسهم في تقدم الدولة.
واطلع الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على مقترحات البنك الدولي لدعم رؤية مصر في التنمية البشرية، حيث تبادل الطرفان الآراء حول أولويات تطوير قطاع الصحة، مع التركيز على تعزيز التغطية الصحية الشاملة، واستكشاف فرص الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتفق الجانبان على اتخاذ خطوات مستقبلية بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتطوير ملفات الصحة والتنمية البشرية واستغلال الفرص المتاحة.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني، مع الاتفاق على تنظيم جلسات علمية حول الاستثمار في رأس المال البشري خلال النسخة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية العالمي، مؤكدا دعم البنك الدولي لجهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ياسمين عز

الحضارة بريئة منك ومن أمثالك.. ياسمين عز تلقن المدرس المسيء للسعودية درسا قاسيا

جنات وبناتها

جنات وبناتها فى ضيافة منى الشاذلى فى برنامج معكم الخميس والجمعة

مصطفى مدبولي

مدبولي عن التعامل مع صندوق النقد: من الوارد تأخير بعض المستهدفات بسبب ظروف المنطقة

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

