الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز التعاون

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز الشراكة للارتقاء بالمنظومة الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتنمية البشرية، بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن المصري.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- في بيان، اليوم /الخميس/- أن اللقاء شهد توافقًا حول آليات لتطوير المنظومة الصحية المصرية، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية، خاصة في قطاع الصحة، وأكد اللقاء على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، إلى جانب تحديد احتياجات الدولة من الأدوات اللازمة لتحسين التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الفئات العمرية في مختلف المحافظات، كما تناول اللقاء تعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة تدعم طموحات المواطن المصري وتسهم في تقدم الدولة.

واطلع الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على مقترحات البنك الدولي لدعم رؤية مصر في التنمية البشرية، حيث تبادل الطرفان الآراء حول أولويات تطوير قطاع الصحة، مع التركيز على تعزيز التغطية الصحية الشاملة، واستكشاف فرص الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتفق الجانبان على اتخاذ خطوات مستقبلية بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتطوير ملفات الصحة والتنمية البشرية واستغلال الفرص المتاحة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني، مع الاتفاق على تنظيم جلسات علمية حول الاستثمار في رأس المال البشري خلال النسخة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية العالمي، مؤكدا دعم البنك الدولي لجهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.