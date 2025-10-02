السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات اعتباراً من يوم السبت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 4 / 10 / 2025 .

حيث تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلى / رشيد ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من الساعة 06:35 صباحًا

وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد ليقوم الساعة 07:55 صباحًا بدلاً من الساعة 07:50 صباحًا.

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة ليقوم الساعة 06:25 صباحًا بدلاً من الساعة 07:10 صباحًا .

وتعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) القصابى بحرى / البصيلى ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من الساعة 06:15 صباحًا

وذلك وفقًا للجداول المرفقة.

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب