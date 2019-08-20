ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعفان الصغير يكشف كواليس انقطاع علاقته بأحمد ناجي.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:21 ص
أحمد ناجي ومحمد عواد
أحمد ناجي ومحمد عواد
محمد رشاد
أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ان علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الفريق السابق.

وقال الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: دافعت عن محمد عواد عقب ابتعاده عن المنتخب وهذا الأمر تسبب في انقطاع علاقتي بأحمد ناجي والتي استمرت 30 عاما.

جدير بالذكر ان محمد عواد انتقل بشكل رسمي إلى نادي الزمالك،وخاض مع الفارس الأبيض المباراة الأولى فى دور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا امام ديكداها الصومالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان الصغير يهاجم محمد عواد ويتهم اللاعب بافتعال أزمة مع الإسماعيلى

سعفان الصغير لـ عواد: ارحل باحترام.. انت مش جاي من ريال مدريد

سعفان الصغير يعلن موقفه من ضم حارس جديد لـ الإسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

لاتهامه بسرقة 50 ألف جنيه..عامل بشركة: ضيق الحال وراء ارتكاب الواقعة

محمد صلاح يتحدث عن المرأة.. ويرد على اتهامه بالنفاق

سرقة شقة مدير نيابة.. وكاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين

#يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

هاشتاج #جهاز_فني_كامل_يا_خطيب يشعل تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها