سعفان الصغير يكشف كواليس انقطاع علاقته بأحمد ناجي.. فيديو

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ان علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الفريق السابق.





وقال الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: دافعت عن محمد عواد عقب ابتعاده عن المنتخب وهذا الأمر تسبب في انقطاع علاقتي بأحمد ناجي والتي استمرت 30 عاما.



