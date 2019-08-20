مستقبل وطن يستقبل منتخب الناشئين لكرة اليد في مطار القاهرة.. صور

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن في إمبابة في استقبال منتخب الناشئين لكرة اليد بمطار القاهرة بعد الفوز ببطولة العالم على منتخب ألمانيا، بحضور سيد درويش أمين الحزب فى إمبابة.



وشهد مطار القاهرة، احتفالات كبيرة من قبل الجماهير، وتواجد فرق التنورة والطبل البلدي، ورفعت الجماهير أعلام مصر خلال احتفالاتهم أمام مبنى الركاب 3 بالمطار انتظارا لعودة بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين.



ووصل أفراد بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فجر اليوم، حيث كان وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من ممثلي الوزارة، في استقبالهم، وسط استعدادات وتكثيف أمني من قبل قوات أمن المطار لتأمين احتفالات الجماهير بعودة اللاعبين.



وحصد المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32 - 28 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى نهائى البطولة.



وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائي، فيما فاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 من منافسات كأس العالم قبل الانتصار على سلوفينيا فى دور الـ16.



ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28.



وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25، يوم الجمعة، وتبعه فوز آخر على كندا 47 /20.