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فن

في عيد ميلاده.. 5 معلومات لا تعرفها عن عادل كرم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:00 ص
عادل كرم
عادل كرم
أحمد البهى
يحتفل الفنان والإعلامي عادل كرم بعيد ميلاده، اليوم، حيث يعد واحداُ من ابرز الاعلاميين فى دولة لبنان.

واقتحم الفنان والإعلامي عادل كرم، مجال التمثيل مؤخرا، وحقق نجاحًا كبيرا، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه : 

1- من مواليد 20 أغسطس عام 1972 اى يبلغ من العمر 47 سنة. 

2- من أشهر برامجه "هيدا حكي"، والذى استمرت إذاعته لمدة 4 سنوات، واستضاف من خلاله عددا كبيرا من المشاهير.

3- قدم عددا من الأعمال الفنية كان أهمها فيلم القضية 23 ، والذي ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

4- شارك فى عمل مصرى وحيد وهو فيلم تراب الماس. 

5-تزوج من ريتا حنا ، ورزقا بابنهم الوحيد شربل عام 2014، ثم قررا الانفصال.

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