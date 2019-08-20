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اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 .. الفاصوليا بـ 30 جنيها والطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:54 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء
مي محمد
شهدت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 20 - 8 - 2019، حيث تعد اسعار الخضروات والفاكهة من أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث جوجل بصفة يومية.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، 20 -8-2019 .

وجاءت اسعار الخضروات اليوم في مصر على النحو التالي: 

اسعار الخضار اليوم في مصر:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 10 جنيهات
الخيار: 8 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب: 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو: 10 جنيهات

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