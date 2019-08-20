خلال حملة في ديرب نجم.. ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالاتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر، قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بشن حملة مشتركة للتفتيش على عدد من محلات بيع المستلزمات الطبية بمركز ديرب نجم وللوقوف على مدى التزامها بالقوانين المنظمة لعملها.



وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية في بيان، الثلاثاء، إنه أسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ٥٣٨ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة في أماكن غير مرخص لها تداولها، وجزء منها غير مسجل بوزارة الصحة المصرية.



وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة ٧٩ من قانون الصيدلة.



وأشار "مسعود" إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي الصيدليات ومراكز بيع الأدوية لضبط سوق الدواء والحفاظ علي صحة المواطنين.