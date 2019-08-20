بريطانيا تتهم الصين باحتجاز أحد موظفيها في هونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن سعيها للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في هونج كونج.



ومن جانبه، صرح متحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن".



وأضاف وفق ما نقلته وكالة "رويترز": "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".



وكان موقع هونج كونج نقل عن صديقة سايمون تشنج، الموظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج، قولها إنه لم يعد للعمل في التاسع من أغسطس بعد زيارته مدينة شنتشن قبل يوم من التاريخ المذكور.