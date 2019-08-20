لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

تواصل لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعاتها في فرع الشيخ برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.



وتلقت اللجنة مئات السير الذاتية طوال الساعات الماضية من أمير توفيق، مدير التعاقدات، ولكن هناك اتفاقا بشكل مباشر على أن تكون الأولوية للمدرسة البرتغالية وإن كان الهولندي تين كات ظهر بقوة في الحسابات، خاصة مع إعجاب محمود الخطيب، رئيس النادي، به.



فيما عرضت إحدى شركات التسويق اسم المدرب الإسباني الشهير خافيير كليمنتي الذي قاد منتخب بلاده لست سنوات ودرب منتخب ليبيا مؤخرًا، ولكن تم استبعاده بسبب كبر عمره الذي تخطى حاجز الـ 69 عامًا، ولا تزال كل الأمور مطروحة فيما يخص تشكيل الجهاز الفني مع الإبقاء على محمد يوسف الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين الذي لم يعترض على شيء ويتحمل المسئولية بكل أمانة دون أي اعتراض، وهو محل تقدير كبير من لجنة التخطيط.