ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:09 م
خافيير كليمنتي
خافيير كليمنتي
عبدالحكيم ابو عليم
تواصل لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعاتها في فرع الشيخ برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.

وتلقت اللجنة مئات السير الذاتية طوال الساعات الماضية من أمير توفيق، مدير التعاقدات، ولكن هناك اتفاقا بشكل مباشر على أن تكون الأولوية للمدرسة البرتغالية وإن كان الهولندي تين كات ظهر بقوة في الحسابات، خاصة مع إعجاب محمود الخطيب، رئيس النادي، به.

فيما عرضت إحدى شركات التسويق اسم المدرب الإسباني الشهير خافيير كليمنتي الذي قاد منتخب بلاده لست سنوات ودرب منتخب ليبيا مؤخرًا، ولكن تم استبعاده بسبب كبر عمره الذي تخطى حاجز الـ 69 عامًا، ولا تزال كل الأمور مطروحة فيما يخص تشكيل الجهاز الفني مع الإبقاء على محمد يوسف الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين الذي لم يعترض على شيء ويتحمل المسئولية بكل أمانة دون أي اعتراض، وهو محل تقدير كبير من لجنة التخطيط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يحضر مدرب أحمال الأهلي اجتماع لجنة الكرة في غياب الجهاز المعاون؟

لجنة التخطيط تحسم ملفات الموسم الجديد مع مدرب الأهلي

الأهلي يبحث غدا موقف المعارين وعروض اللاعبين والصفقات الجديدة

لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تجتمع مع لاسارتي

طه إسماعيل يكشف حقيقة رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

قنبلة موقوتة داخل النادي الاهلي .. لاسارتي بين مطرقة دعم الخطيب وسندان الغضب الجماهيري

ترشيحاتنا

عمرو دياب يتصدر تويتر بسبب يوم تلات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

النائبة الأمريكية رشيدة طليب باكية: قررت عدم السفر إلى فلسطين ..فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

خليك فى حالك أحسن .. تعرف على عقوبة التدخل في شئون الغير

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

ياخدو الأهرامات وما يفوزوش بالكاس.. مدرب منتخب مصر لليد يتحدث عن تحفيز اللاعبين قبل نهائي المونديال.. فيديو

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الثانية من البريميرليج

مجدي أبو المجد.. قصة مدرب وضع كرة اليد المصرية على منصات التتويج العالمية

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

هجوم حاد من الجماهير على الجهاز الفني للأهلي ومطالبات بإقالته كاملا بعد رحيل لاسارتي

معتزل حديثا.. سعفان الصغير يكشف موقفه من تدريب عصام الحضري لحراس المنتخب

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

ننشر تفاصيل المحاضرة الأولى لـ محمد يوسف مع لاعبي الأهلي بعد رحيل لاسارتي

عدلي القيعي عن مارتن لاسارتي: مكانش ينفع يستمر 5 دقائق بعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها