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ثقافة

إقبال كبير على الحادثة في أول عرض لها بالمهرجان القومى للمسرح

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
طارق موسى
حقق العرض المسرحي "الحادثة" إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح إقبالا جماهيريا كبيرا أثناء مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، حيث قدم أمس حفلتين بناء على رغبة الجمهور لحضور العرض المسرحي.

ويقدم عرض "الحادثة" اليوم أيضا بالمجان في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٢.

يذكر أن عرض "الحادثة" يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب. 

العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير ، نيجار، فتحى الجارحى، بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، ديشا مهدي، محمود عاطف، أحمد هيثم، عادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

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