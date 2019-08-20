النزول بتنسيق القبول في الثانوي العام بمدارس الشرقية إلى 220 درجة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة، بدلًا من 225 درجة والثانوي العام خدمات 175 درجة بدلًا من 180 درجة.



وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على 1077 فصلا دراسيًا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن يأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.