الشرق الأوسط فى سباق الكم





مع هذه المخاطر العالية ، تستثمر البلدان في جميع أنحاء العالم في بناء قدراتها الكمية ، إن لم تكن لتربح السباق، على الأقل حتى لا تترك وراءها. في الوقت الذي تتصدر فيه الصين والولايات المتحدة حاليا ، تنضم دول من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية إلى السباق ، الاستثمار بسرعة في البحث والتطوير في تكنولوجيا الكم.



ومع ذلك ، يبدو أن المنطقة التي سيطرت منذ زمن طويل على المناقشات حول العلاقات الدولية والأمن مفقودة في التشكيلة. أين الشرق الأوسط في سباق الكم؟بالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط ، لا يمثل الاستثمار الكمي أولوية رئيسية. هناك مجموعة معقدة من الأسباب ، فريدة من نوعها لكل بلد ، لماذا هذا هو الحال. ابتلت الحرب وعدم الاستقرار العديد من البلدان في المنطقة خلال العقد الماضي - مما أدى إلى حدوث عجز في الأموال الحكومية وبيئة غير كافية لاستكشاف الابتكار. ومع ذلك ، فقد بدأت العديد من دول المنطقة في الظهور كمنافسين كميين مع زيادة القدرة والتركيز: إسرائيل ودول الخليج ، بقيادة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية. وكما هو الحال مع سباق الفضاء، فإن البلدان التي ارتفعت إلى قمة سلسلة التغذية الكمومية قد فعلت ذلك على خلفية الاستقرار والنمو والثروة.



إسرائيل

بدأ السباق الكمومي بجدية في أوائل عام 2000 ، مما جعل إسرائيل متأخرة في اللعبة. في العام الماضي فقط ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، عن دخول البلاد في السباق الكمي باستثمار 100 مليون شيكل إسرائيلي جديد في صندوق لأبحاث تكنولوجيا الكم (ما يعادل 28.2 مليون دولار أمريكي). وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست ، فإن المشروع الجاري هو تعاون بين إدارة وزارة الدفاع لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مافات)، ولجنة التعليم العالي ومؤسسة إسرائيل للعلوم.





يهدف المشروع إلى دعم قدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية ، وعلى هذا النحو سيركز على الأرجح على مجالات الاتصالات الكمومية والحوسبة. هذا الشهر ، أعلنت جامعة بن غوريون في النقب (BGU)تخطط لمتابعة برامج البحث والتطوير الكم المشتركة مع قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) وقوات الدفاع الأمريكية ، جنبا إلى جنب مع لاعبين آخرين في صناعة التكنولوجيا الفائقة سواء في إسرائيل أو في الخارج. من الأهمية بمكان أن إسرائيل هي أكبر متلقي تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وأن الغالبية العظمى من هذا التمويل ، الذي يبلغ إجماليه 134.7 مليار دولار ، يذهب مباشرة إلى برامج الدفاع الإسرائيلية.





على هذا النحو ، أصبحت قدرة إسرائيل على دعم البحث العلمي والتطوير (R&D) بتمويل عسكري تشبه النظام الأمريكي ، حيث تعد وزارة الدفاع (DoD) واحدة من أكبر الجهات الممولة للبحث والتطوير العلمي الوطني. وقد تجلى ذلك ككميات هائلة من الاستثمارات العسكرية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل. وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان إجمالي الإنفاق المحلي للبلاد على البحث والتطوير منذ عام 2015 هو الأعلى في العالم. نتيجة لذلك ، يعد قطاع العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل أحد أكثر القطاعات تطورًا وربحًا في العالم.في هذا السياق ، وبدافع من قلة الموارد الطبيعية ، أصبحت إسرائيل رائدة في الصادرات العسكرية عالية التقنية كما هي اليوم.بالنظر إلى هذا السياق والتاريخ ، فإن محور إسرائيل الأخير في التركيز على التقنيات الكمومية ليس مفاجئًا. يهيمن تركيز الدولة الشديد على التطبيقات الأمنية والدفاعية حاليًا على نطاق برامج البحث والتطوير الكمومية ، ولكن تعد التطبيقات المدنية بالمرحلة التالية من التطوير.



في حين قد تضع إسرائيل في نهاية المطاف السوق في مجال الحوسبة الكمومية والاتصالات للتطبيقات العسكرية، فإن دول الخليج العربية وقطر والإمارات العربية المتحدة دخلت السباق بهدف مختلف. أطلقت دول الخليج هذا العام مجموعات بحثية للحوسبة الكمومية في بلدانها بهدف إنشاء نظام بيئي لبناء القدرات ، وفي النهاية إنتاج المعرفة ، في تقنيات الكم. تتمتع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية بكونها جهة رائدة في مجال البحث التكنولوجي في الشرق الأوسط ونجمًا صاعدًا في مجال الأبحاث في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك ، تقدم أرامكو السعودية الخبرة الحالية مع أنظمة الكمبيوتر العملاقة ، وهي ميزة كبيرة في سباق الكم.في الآونة الأخيرة ، حولت دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزها نحو تشكيل شراكات حيوية مع عمالقة التكنولوجيا العالمية ومكافأتها من خلال اتفاقات مع بعض من أكبر الأسماء في الحوسبة الكمومية ، و D-Wave و Microsoft. في العام الماضي ، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عن مشاركتها في برنامج الحوسبة الكمومية لـ Microsoft لتطوير حلول قائمة على الكم لتحسين الطاقة. والجدير بالذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي هي أول مؤسسة خارج الولايات المتحدة تشارك في البرنامج. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتبع نهجا استشرافيا لتحويل اقتصادها وتطبيق الابتكار الكمومي في قطاع الطاقة المستدامة - وهو محور استراتيجي لبلد يعتمد فيه 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر على إنتاج النفط والغاز. في العام الماضي أيضًا ، أصدر وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي أشراكة مع شركة الحوسبة الكمومية الكندية D-Wave، لجلب المنطقة إلى أول كمبيوتر كمومي خاص بها ، والذي سيقام في متحف المستقبل بدبي.



وعلى نطاق واسع ، فإن هذه التطورات قد تحققت بسبب الدافع لضمان الإنتاج المستمر للابتكار من خلال تطوير المعرفة ، وهو اتجاه يجتاح الدول العربية حاليًا. كما ساهمت الحاجة الملحة للبدء في تنويع اقتصادات هذه الدول المنتجة للنفط في الاستثمار في برامج الكم الجديدة. ومع ذلك ، فإن دول الخليج تفتقر إلى أحجام السكان وميزانيات البحوث الوطنية للتنافس مع بقية العالم في سباق الكم. لهذا السبب ، تتطلع دول الخليج نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتطوير قطاعات الحوسبة الكمومية بشكل أكبر ، مما يوفر المعرفة والتسهيلات الحيوية للمنطقة.يبدو أن هذه التطورات الأخيرة كانت جزئيًا على الأقل استجابة لتقرير القمة العالمية للحكومة لعام 2019 الذي تمت الإشارة إليه على نطاق واسع والذي تم إعداده بالشراكة مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) من قبل سيمون فيرناكيا.





يبدو أن التقرير أشعل النار ، وحث دول الخليج على البدء في الاستثمار في التقنيات الكمومية:"إذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يخاطرون بفقدان العديد من المزايا التي سيتم تقديمها في كل قطاع ، وسيواجهون تهديدًا متزايدًا إذا فشلوا في التخطيط للجيل القادم من الأمن السيبراني ... يمكن اعتبار بناء المعرفة والمهارات المحددة في هذا المجال ، إلى جانب إعداد استراتيجيات إلكترونية للحوسبة بعد الكم ، أولويات عاجلة."





يوضح التقرير مخاطر ضياع الفرصة للانضمام إلى السباق الكمي ، لكنه يشير أيضًا إلى عدد من الفرص الإقليمية للابتكار الكمومي في صناعة إنتاج النفط الحالية ، وأجهزة الأمن القومي والتنويع في الصناعات الجديدة. يتضح من إنشاء هذه الشراكات المبكرة بين الإمارات ، D-Wave و Microsoft ، أن تحذيرات التقرير لا يتم الاستخفاف بها. بدلًا من ذلك ، يتم الاهتمام بالنصيحة باعتبارها ضرورية لضمان تفوق اقتصاد المنطقة والأمن المستمر.



إيران

إيران منافس إقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تتنافس على مكان في سباق الكم وتأمل أن تأخذ زمام المبادرة في المرافق التكنولوجية الكم والدراية في الشرق الأوسط. تتمتع البلاد بمعالم بحثية كمومية كصناعة لتغيير اللعبة منذ حوالي عام 2015 بتوقيع JCPOA. ينص اتفاق JCPOA على أنه مقابل قيام إيران بالحد من أنشطتها لتخصيب اليورانيوم ، سيتم رفع العقوبات المفروضة على البلاد التي فرضتها ست من أكبر القوى في العالم. كما فتحت الاتفاقية الباب أمام إيران للتعاون مع يوراتوم ، مجتمع الطاقة الذرية الأوروبي الذي يعمل في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة للطاقة النووية. بالنظر إلى الانسحاب الأمريكي المضطرب من JCPOA ، ركزت الجهود الإيرانية الضخمة الأخيرة على التعاون مع الدول الأوروبية والتطوير المستمر لقدراتها الوطنية.على الرغم من أن العديد من المصادر من 2017 تشير إلى أن إيران قد دخلت في محادثات مع الدول الأوروبية للتعاون في مجال تكنولوجيا الكم ، فمن غير الواضح ما إذا كان قد تم تحقيق أي اتفاقات أم لا. يبدو أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) هي السلطة الرئيسية المشاركة في المفاوضات لبناء صناعة الكم في البلاد. في حين أن التعاون الأوروبي هو موضوع غامض ، يبدو أن AEOI كان منشغلًا في العمل ، حيث أعلن الانتصارين الأخيرين في إنشاء أول مختبر إيراني مجهز بمرافق البحث في تكنولوجيا الكم وإدارة أول تجربة تشابك مع الفوتون.



تفتخر إيران أيضًا ببعض أكثر برامج علم المعلومات الكمومية تطورًا في المنطقة. على هذا النحو ، فإن المعرفة الكمومية للعلماء والمهندسين الإيرانيين أعلى مما هي عليه في العديد من البلدان التي تفتقر إلى مثل هذه التخصصات البحثية القديمة. إن مجموعتي البحث الكمومي الرائدين في الجمهورية الإسلامية ، وهما مجموعة معلومات الكم بجامعة شريف ، ومختبر Quantronics في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا ، مشهوران عالميًا ومجهزان جيدًا. تم تحقيق هذه المزايا إما على الرغم من العقوبات الدولية ، أو في الحالة الأكثر ترجيحًا ، بعد أن تم رفعها من خلال JCPOA. في العام الماضي ، عُقد أول مؤتمر وطني حول تكنولوجيا الكم في طهران والمؤتمر الدولي الإيراني حول المعلومات الكمية ، بقيادة مجموعة شريف ، دخل عامه السادس الآن.ما زالت الأيام الأولى بالنسبة للشرق الأوسط في سباق الكم. لم يتم إنشاء برامج الكم المتنامية في دول الخليج وإسرائيل وإيران رسميًا إلا خلال السنوات الثلاث الماضية ، وبالتالي تظل مخرجاتها وتأثيراتها ضئيلة. ومع ذلك ، فإن هذه البلدان ، التي كانت محظوظة بدرجة كافية للازدهار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية مستقرة نسبيًا ، قد انتهزت الفرصة القيمة للمشاركة بل وحتى المساعدة في بناء ما يعد بالثورة التكنولوجية القادمة.



السباق الكمي، مثل سباق الفضاء قبله، هو سباق ماراثون تكنولوجي له آثار كبيرة على العلاقات الدولية. هذه الجودة المحددة تحدد المرحلة التي يتم فيها تشغيل السباق، مما يتيح للمنافسين فرصة لإظهار براعتهم الاقتصادية والتكنولوجية لبقية العالم. ربما أكثر من ذلك في حالة سباق الفضاء ، سيحدد الفائز في سباق الكم اسم الفائز كرائد عالمي في العصر الرقمي من خلال الحصول على ميزة أمنية استراتيجية لا مثيل لها.