محمود متولى يقود دفاع الاهلى أمام اطلع بره

استقر محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، على مشاركة محمود متولي، في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان.





ومن المقرر أن يشارك متولي في مباراة إطلع بره بجانب رامي ربيعة، لتجهيزه لمباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم 18 من الشهر المقبل، بعد تأكد غياب أيمن أشرف للايقاف.





ويفاضل يوسف بين أيمن أشرف، ومحمود وحيد للمشاركة في مباراة اطلع بره، ويعد الثاني الأقرب للمشاركة في المباراة لغياب علي معلول.



