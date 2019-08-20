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السيسى يوجه بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري.

ووجه الرئيس بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التعليم عرض الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.

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