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فن

خالد سليم يسترجع ذكريات الجماهير مع أغنية ولا ليلة ولا يوم ...شاهد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:21 م
خالد سليم
خالد سليم
القسم الميدانى
نشر الفنان خالد سليم فيديو قصير لأغنيته القديمة ولا ليلة ولا يوم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وعلق خالد سليم : قائلا " احكولى ذكرياتكم مع أغنية ولا ليلة ولا يوم ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

أول دقة قلب -- اكتر اغنية بحبها -- جميلة اووى .


ومن ناحية أخرى يشارك خالد سليم في مسلسل بلا دليل من بطولته، وكل من "درة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة".

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