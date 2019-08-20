ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القوافل الرياضية بجامعة المنيا تصل إلى القرى المحرومة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
ايمن رياض
تستمر جامعة المنيا في تنظيم قوافلها الرياضية للقرى المحرومة من مراكز الشباب وممارسة الرياضة، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة وتنمية مستدامة"، بقافلة رياضية جديدة لقرية "طوة" مركز المنيا، والتي جاءت ضمن سلسلة من القوافل الرياضية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الرياضي، والمقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا؛ بهدف إدخال الفرح والسرور على أطفال القرى المحرومة، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإبرازًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط ودورها الريادي بالمحافظة.

ومن جانبه أكد د.عبد النبي، أن قافلة قرية "طوة" هي القافلة الرابعة لجامعة المنيا للقري المحرومة من ممارسة الرياضة ومراكز الشباب، بعد قوافل نظمتها بقري أبو يعقوب وصفط الغربية وقرية الشعب، وتستهدف أكثر من ١٢٠٠ من أهالي القرى من الأعمار السنية المختلفة بكل قافلة علي مدار يومين بكل قافلة يتم خلالها تلبيةً احتياجات الشباب، وشغل أوقات فراغ أبناء الوطن خلال الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.

وأضاف الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن القوافل تشمل عددًا من الأنشطة الرياضية تتضمن ألعاب ترفيهية وترويحية، إلى جانب أنشطة تضم كرة القدم "الخماسي"، ومصارعة الذراعين، وتنس الطاولة، وكاراتيه، وعدو ٥٠م.
الف.

يُشرف على القوافل وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فاروق، ونعمة رؤوف، وأحمد فهمي الأخصائيون بالإدارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بماراثون رياضي تحت شعار حكاية وطن

أندية صيفية وقوافل رياضية.. مشروعات جديدة بـ جامعة المنيا

الرياضة حياة..جامعة المنيا تطلق القوافل فى 4 قرى محرومة

انطلاق القوافل الرياضية لجامعة المنيا فى 4 قرى تحت شعار الرياضة حياة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تركيا ضمن أكثر الدول المستوردة من مصر

الرئيس السيسي يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

بعد إطلالة البكينى المثيرة للجدل.. منة فضالى تدعو الجمهور إلى المرح والتفاؤل

حسام البدرى غير مناسب.. محمد صلاح يكشف عن مواصفات مدرب المنتخب الجديد

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات ديمى لوفاتو فى عيد ميلادها

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D

ختام الكشف الطبي للحكام بالطب الرياضي بمدينة نصر