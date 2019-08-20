القوافل الرياضية بجامعة المنيا تصل إلى القرى المحرومة

تستمر جامعة المنيا في تنظيم قوافلها الرياضية للقرى المحرومة من مراكز الشباب وممارسة الرياضة، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة وتنمية مستدامة"، بقافلة رياضية جديدة لقرية "طوة" مركز المنيا، والتي جاءت ضمن سلسلة من القوافل الرياضية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الرياضي، والمقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا؛ بهدف إدخال الفرح والسرور على أطفال القرى المحرومة، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإبرازًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط ودورها الريادي بالمحافظة.



ومن جانبه أكد د.عبد النبي، أن قافلة قرية "طوة" هي القافلة الرابعة لجامعة المنيا للقري المحرومة من ممارسة الرياضة ومراكز الشباب، بعد قوافل نظمتها بقري أبو يعقوب وصفط الغربية وقرية الشعب، وتستهدف أكثر من ١٢٠٠ من أهالي القرى من الأعمار السنية المختلفة بكل قافلة علي مدار يومين بكل قافلة يتم خلالها تلبيةً احتياجات الشباب، وشغل أوقات فراغ أبناء الوطن خلال الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.



وأضاف الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن القوافل تشمل عددًا من الأنشطة الرياضية تتضمن ألعاب ترفيهية وترويحية، إلى جانب أنشطة تضم كرة القدم "الخماسي"، ومصارعة الذراعين، وتنس الطاولة، وكاراتيه، وعدو ٥٠م.

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يُشرف على القوافل وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فاروق، ونعمة رؤوف، وأحمد فهمي الأخصائيون بالإدارة.