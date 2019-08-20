مبادرة الرئيس السيسي طوق النجاة لبحيرات سيوة .. تعاني من زيادة الملوحة وزيادة صرف مياه الزراعة.. وأشهرها شياطة وفطناس

- مبادرة الرئيس السيسي طوق النجاة لبحيرات سيوة

- البحيرات تعاني من زيادة الملوحة وزيادة صرف مياه الزراعة - أشهر بحيرات سيوة شياطة و فطناس - كمية الملح الموجودة بـ9 بحيرات نحو 60 مليون طن





تمثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهمية كبيرة لاعادة البحيرات المصرية إلى الوضع الذي كانت عليه وتمثل هذه المبادرة أهمية خاصة لواحة سيوة خاصة مع تميزها بوجود العديد من البحيرات.





وتعد واحة سيوة إحدى واحات مصر والتي تمتلك العديد من الإمكانيات والسحر وجمال الطبيعة، كمقصد سياحي متميز .





وعانت واحة سيوة خلال الأعوام الماضية من مشاكل ارتفاع منسوب الماء في البرك والبحيرات بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية مما تسبب في زيادة مياه البحيرات وملوحتها.





ويأمل اهالي سيوة في مبادرة رئيس الجمهورية لحل هذه المشكلة التي تهدد بفناء الواحة.





البحيرات بسيوة

تضم واحة سيوة، بحيرات تحتوي نسبة ملح عالية تصل إلى نحو خمسة أضعاف المياه المالحة في البحر.





في سيوة أربع بحيرات رئيسية هي، بحيرة الزيتون شرق سيوة وتبلغ مساحتها 5760 فدان، وبحيرة أغورمي أو المعاصر شمال شرق الواحة وتبلغ مساحتها 960 فدانا، وبحيرة سيوة غرب مدينة شالي وتبلغ مساحتها 3600 فدان، وبحيرة المراقي غرب الواحة بمنطقة بهي الدين وتبلغ مساحتها 700 فدانا، وتضم الواحة عدة بحيرات أخرى منها بحيرة طغاغين وبحيرة الأوسط وبحيرة شياطة، بحيرة فطناس.





كما يوجد 9 بحيرات أخرى غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو 55 ألف فدان على عمق 15 مترًا تحت سطح البحيرة وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو 60 مليون طن.





بحيرة شياطة المالحة (البحيرة الساقعة)

تقع شمالي غرب واحة سيوة، على بعد 35 كيلو متر فى بحر الرمال الأعظم عند واحة سيوة على بعد 15 كيلو فقط من الحدود المصرية الليبية وهي عبارة عن بحيرة محاطة بالرمال والأشجار، والطريق المؤدي لها حجري.





وبالرغم من انها تقع فى قلب الصحراء وفي عز الشمس الحارقة جدا إلا أنها رغم ذلك تكون مياهها ساقعه طوال الوقت.





بحيرة فطناس