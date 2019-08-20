"القضاء الأعلى" يوافق على حركة تجديد وندب القضاة بالمكتب الفنى للنقض والأمانة العامة للمجلس

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على حركة تجديد وندب القضاة بالنيابة العامة لمحكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة، وكذا التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.



وتضمنت الحركة تجديد ندب القاضي محمود مسعود متولي نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضي رافع محمود أنور نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضي أشرف سمير محمود عباس نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.



كما تم ندب القاضي حسنى حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض والقاضي عادل محمود عبد المنعم عمارة نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض وتجديد ندب كل من المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضي محمد ايمن سعد نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفني بمحكمة النقض.



وندب القاضي علاء الدين احمد السيد نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضي محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة وخدمات القضاة وندب القاضي حسام هشام على نائب رئيس محكمة النقض رئيسا لمكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض .



كما تم تجديد ندب أعضاء مكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض السيد شريف على عبد القادر المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض ونفرت محمد نبيل الرئيس من الفئة "ا" بمحكمة الجيزة الابتدائية والمنتدبة بالمكتب الفني لمحكمة النقض والسيد احمد عنانى عبد العزيز رئيس النيابة لدى محكمة النقض والسيد مصطفى احمد مصطفى رئيس النيابة لدى محكمة النقض .



وتجديد ندب القاضي اشرف محمد مسعد نائب رئيس محكمة النقض مستشارا فنيا لرئيس محكمة النقض وأيمن مقبل شاكر محمد كامل مساعدا للمستشار الفني للمستشار رئيس محكمة النقض طول الوقت.



وفي الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تقرر ندب القضاة بالإضافة للعمل، وهم القاضي حسام حسين يوسف نائب رئيس محكمة النقض قائما بأعمال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي خالد محمد محمد نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى والقاضي احمد محمد رفعت القاضي بمحكمة النقض أمينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى .