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رياضة

زيدان يرغب فى ضم البرتغالى فرنانديز .. و70 مليون يورو قد تنهى الصفقة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:33 م
صدى البلد
أ ش أ
يركز زين الدين زيدان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامه على البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة.

ويرغب زيدان ، في تعزيز خط وسط "الميرنجي" قبل غلق باب القيد في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يجيد فرنانديز (24 عامًا) اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم والمدافع، ويمتد عقده مع لشبونة حتى نهاية موسم 2022/2023، وارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن الصفقة لم تنته قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا.

وتعتبر القيمة السوقية لفرنانديز 55 مليون يورو، إلا أن لشبونة رفع سعره إلى 70 مليونا، بعد الموسم الماضي، والذي سجل خلاله 32 هدفًا، وصنع 18 أخرى، في 53 مباراة .

ومن المقرر أن يتفاوض ريال مدريد مع سبورتنج لتقليل قيمة الصفقة، وإذا لم يتجاوب النادي البرتغالي، سيصرف الملكي النظر عن فيرنانديز، ويبحث عن بدائل أخرى مثل إريكسن، في ظل استعداد توتنهام لخفض مبلغ الـ70 مليونا الذي طلبه لبيع الدنماركي.

وكان هدف زيدان الأكبر هو بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، لكن الصعوبات التي تواجه إتمام الصفقة، جعلت ريال مدريد يواصل البحث عن بدائل أخرى.

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