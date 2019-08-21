ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:19 ص
إسلام سليماني
إسلام سليماني
أحمد هاني
انضم المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، الثلاثاء، إلى موناكو الفرنسي رسميا على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

وستكون إعارة إسلام سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وكان موناكو الفرنسي قد تعاقد أيضا خلال الصيف الحالي مع المهاجم الفرنسي وسام بن يدر قادما من إشبيلية.

ترشيحاتنا

الأطباء تكشف عن ملحمة إنسانية قام بها طبيبان خلال 32 ساعة عمل دون توقف

فيديوجراف| مدرب الأهلي الجديد بديل لاسارتي.. 6 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر

الإخلاء خلال 3 سنوات.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

المالية تفجر مفاجأة حول حقيقة فرض ضرائب على فيس بوك.. فيديو

فقدت بريقها سريعا .. فرج عامر يكشف عن رأيه بـ تجربة بيراميدز

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري

رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء