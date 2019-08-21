رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

انضم المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، الثلاثاء، إلى موناكو الفرنسي رسميا على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.



وستكون إعارة إسلام سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.



وكان موناكو الفرنسي قد تعاقد أيضا خلال الصيف الحالي مع المهاجم الفرنسي وسام بن يدر قادما من إشبيلية.

