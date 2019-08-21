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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة نقل بسوهاج

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:13 ص
طفل صدمته سيارة
طفل صدمته سيارة
خالد رياض
لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء حين محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولا، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة "نقل بمقطورة" قيادة "إسماعيل. م"، 33 عاما، سائق، مقيم الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل "مروان. ت"، 10 سنوات، مقيم بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته.

بسؤال قائد السيارة وعم المتوفى "كرم. ش"، 44 عاما، سائق، مقيم بذات الناحية، نفيا الشبهة الجنائية، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بوجود نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة.

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