القوات البحرية المصرية والصينية تنفذ تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والمدمرة الصينية XIAN-153 وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.





تضمن التدريب عددا من الأنشطة البارزة منها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر ، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.





وتم تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية .





ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية ، كما يعد التدريب أحد نتائج التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية .



