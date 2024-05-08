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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جامعة حلوان تقدم هدية عيد ميلاد للطالبة السارة وتسمح بإعادة أدائها الامتحان

صدى البلد

"كنت متأكدة أن ربنا هيجبر بخاطري ويداوي قلبي.. كانت أحلي هدية لعيد ميلادي من الكلية" بهذه الكلمات البسيطة عبرت الطالبة سارة هشام مريضة السرطان صاحبة واقعة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان عن سعادتها بعد موافقة الجامعة على قبول تقرير العذر الطبي والسماح لها بإعادة امتحان مادة أخلاقيات المهنة في نهاية هذا الفصل الدراسي.


وأكدت الطالبة سارة هشام في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد أنها تواصلت مباشرة مع نائب رئيس الجامعة الذي أكد لها قبول الجامعة العذر الطبي  المقدم كما يتسنى لها إعادة أداء امتحان مادة أخلاقيات المهنة.

وتوجهت الطالبة بالشكر لكل من ساندها في محنتها، كما شكرت جميع المسؤولين بجامعة حلوان علي سعة صدرهم وقبول عذرها وإتاحة الفرصة لها باستكمال دراستها.

وأضافت: الحمد لله الظلم مش بيدوم وربنا بينصر الحق دائماً.

 

وكانت قد كشفت سارة هشام، فتاة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، والتى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التو،اصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، تفاصيل فصلها من الكلية.

وقالت سارة هشام إنها طالبة فى الصف الثانى بكلية حاسبات ومعلومات، وإنها مريضة سرطان ومن المفترض أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة، ولكنها أجلت تلك الخطوة لبعد الامتحانات.

وأضافت أن وكيلة الكلية منعتها من دخول الامتحان بسبب أنها تسير ببطء.

وذكرت أنها لم تكن تنوى نشر أى شيء على السوشيال ميديا، ولكنها فعلت ذلك الآن بعد صدور قرار بفصلها من الكلية.

وأكدت أن نائب رئيس الجامعة تواصل معها بعد الضجة التى حدثت على “فيس بوك” بسبب قضيتها، وأخبرها بتحديد ميعاد معها لحل المشكلة.

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