عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: الهدف الإسـرائيلي من عملية رفح هو اختبار رد الفعل المصري

رفح
رفح

عقب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الوضع في رفح الفلسطينية، قائلاً : "أثق في استعداد الدولة المصرية والقوات المسلحة في التعامل مع كافة السيناريوهات، ولا داعي للقلق". 
وتابع "هريدي"، خلال مع الإعلامي نشات الديهي حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من العملية المحدودة في رفح هو تمركز الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة ، ودراسة رد الفعل المصري، واختبار القدرات المصرية.
 وأشار إلى أن الاحتلال يريد دراسة رد فعل الدولة والجيش المصري، متابعًا: "ما يحدث في رفح الفلسطينية خلال الفترة الحالية يؤثر على  مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية".

الاحتلال الاسرائيلي الجيش المصري العلاقات المصرية الاسرائيلية السفير حسين هريدي الدولة المصرية رفح الفلسطينية مساعد وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

"الخط الأحمر".. كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؟

ترشيحاتنا

دعاء قبل الامتحان.. ردده قبل دخول اللجنة يذكرك الله بكل شيء

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة غدًا

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. السعودية والأردن تطالبان بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز وعماد زيادة أبرز الحضور لعزاء والد زوجة تامر مرسي

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ