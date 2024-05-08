حسين هريدي: الهدف الإسـرائيلي من عملية رفح هو اختبار رد الفعل المصري

عقب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الوضع في رفح الفلسطينية، قائلاً : "أثق في استعداد الدولة المصرية والقوات المسلحة في التعامل مع كافة السيناريوهات، ولا داعي للقلق".

وتابع "هريدي"، خلال مع الإعلامي نشات الديهي حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من العملية المحدودة في رفح هو تمركز الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة ، ودراسة رد الفعل المصري، واختبار القدرات المصرية.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد دراسة رد فعل الدولة والجيش المصري، متابعًا: "ما يحدث في رفح الفلسطينية خلال الفترة الحالية يؤثر على مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية".