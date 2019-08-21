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مايسة عطوة: كتلة ستات وشباب أد التحدي تتبرع بتكلفة غرفة لعلاج بهيات مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:10 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
فريدة محمد
صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، أن الكتلة تتبرع بتكلفة غرفة لعلاج بهيات مصر 
والتكفل بحالتين كفالة كاملة.

وأردفت "عطوة"، ان ذلك يأتى فى اطار تنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة ، ولإيمانهم بدور بهية في دعم سيدات مصر، حيث تعاون كل أعضاء الكتلة من كافة المحافظات و تبرعوا بتكلفة غرفة بإسم الكتلة لعلاج بهيات مصر والتكفل بحالتين كفالة كاملة.

وذلك بهدف المساعدة على تحطيم قوائم الانتظار فى طابور علاج امراض الثدي بمستشفى بهية بهية.

كما توجهت وكيلة القوى العاملة ورئيس الكتلة بالشكر والتقدير لرجل الأعمال أ. چورچ ويصا، نائب رئيس الكتلة، على دعمه لبهية بتبرعه بكفالة ١٤ حالة كاملة و إصراره على إنهاء قوائم الإنتظار.

ويذكر أن كتلة ستات وشباب أد التحدي" هي جمعية خيرية مشهرة منذ عام ٢٠١٥ مكونة من مجموعة سيدات وشباب ورجال وطلائع براعم من كل محافظات مصر وهدفهم خدمي و توعوي للمرأة والشباب.

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