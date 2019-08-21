مايسة عطوة: كتلة ستات وشباب أد التحدي تتبرع بتكلفة غرفة لعلاج بهيات مصر

صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، أن الكتلة تتبرع بتكلفة غرفة لعلاج بهيات مصر

والتكفل بحالتين كفالة كاملة.





وأردفت "عطوة"، ان ذلك يأتى فى اطار تنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة ، ولإيمانهم بدور بهية في دعم سيدات مصر، حيث تعاون كل أعضاء الكتلة من كافة المحافظات و تبرعوا بتكلفة غرفة بإسم الكتلة لعلاج بهيات مصر والتكفل بحالتين كفالة كاملة.





وذلك بهدف المساعدة على تحطيم قوائم الانتظار فى طابور علاج امراض الثدي بمستشفى بهية بهية.





كما توجهت وكيلة القوى العاملة ورئيس الكتلة بالشكر والتقدير لرجل الأعمال أ. چورچ ويصا، نائب رئيس الكتلة، على دعمه لبهية بتبرعه بكفالة ١٤ حالة كاملة و إصراره على إنهاء قوائم الإنتظار.



