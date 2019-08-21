ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج الحربي وديا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:57 م
جانب من لقاء لفريق
جانب من لقاء لفريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في الرابعة والنصف مساء غد الخميس، مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربي، في إطار خطة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خاض مباراة ودية قوية أمام فريق انبي على ملعب بتروسبورت، انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عدد من الصفقات المميزة هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه نجران السعودي وديا

سيراميكا كليوباترا يواجه نجران السعودي وديا .. الليلة

سيراميكا كليوباترا يواجه نجران السعودي وديا..اليوم

‎غدا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا وجدة السعودي

مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا وجدة السعودي.. اليوم

سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور

ترشيحاتنا

حكم الصلاة ببناطيل مقطعة ؟ الإفتاء ترد

رسالة مؤثرة.. محمد صلاح يكشف تفاصيل حديث كلوب مع لاعبي ليفربول

بعد إصابته.. نجم ريال مدريد الجديد يشارك في التدريبات حزينا

حل لغز نصف جثة الهرم.. جوزها قتلها وقطعها بالساطور

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 - 8 - 2019

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله