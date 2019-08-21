غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج الحربي وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في الرابعة والنصف مساء غد الخميس، مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربي، في إطار خطة الإعداد للموسم الجديد.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خاض مباراة ودية قوية أمام فريق انبي على ملعب بتروسبورت، انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال.



ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان عدد المباريات الودية التي يخوضها في تلك الفترة، وذلك للوصول إلى قمة الانسجام بين اللاعبين، لا سيما وأن الفريق أبرم عدد من الصفقات المميزة هذا الموسم.

