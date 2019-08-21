بعد موافقة FIFA.. عمومية اتحاد الكرة ترفض اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.. صور

أعلنت الأندية الممثلة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقدة فى نادى الإعلاميين رفض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التى وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس.





كان فيفا قد وافق على تعيين لجنة خماسية يترأسها عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.





ورفضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اعتماد اللجنة الخماسية خلال الاجتماع الحالى فى نادى الإعلاميين وسحب الثقة من اللحنة بعد حضور مندوبا عن كل نادي .



