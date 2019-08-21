مفاجأة .. تلوث الهواء يسبب ضعف النظر

كشفت دراسة جديدة عن مفاجآة صادمة، وأكدت أن تلوث الهواء يضاعف تقريبًا خطر التعرض لشكل من إضعاف البصر، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مستويات عالية من انبعاثات حركة المرور من المحتمل أن يعانون ضعف الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد أهم أسباب ضعف البصر.



كما وجد الباحثون أن التعرض طويل الأجل لثاني أكسيد النيتروجين - وهو ملوث مرتبط بشكل خاص بسيارات الديزل القديمة - زاد من خطر حدوث الضمور البقعي بين أكثر من 50 عامًا بنسبة 91 في المائة.



أما أولئك الذين يعيشون في مناطق بها نسبة مرتفعة من أول أكسيد الكربون ، المرتبط بالبنزين والديزل ، فقد شهدوا زيادة في المخاطرة بنسبة 84 في المائة.



كما كشف الباحثون القائمون على الدراسة في جامعة الصين الطبية في تايوان ، عن مخاطر أبخرة المرور على صحة الإنسان ، بما في ذلك خطر الإصابة بالربو وأمراض القلب والخرف.



ووفقًا للدراسة، يرتبط ارتفاع نسبة ثاني أكسيد النيتروجين بأمراض المخ المختلفة بما في ذلك الوظيفة الإدراكية المنخفضة والتكامل الوظيفي الأدنى عند الأطفال ومرض الشلل الرعاش والسكتة الدماغية والخرف.