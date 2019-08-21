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سفير مصر بـ كوريا الجنوبية يشارك في الحفل الترويجي لـ أوبرا عايدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:54 م
السفير الدكتور حازم
السفير الدكتور حازم فهمي - سفير مصر لدى كوريا الجنوبية
أ ش أ
شارك السفير د. حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، كضيف شرف في الحفل الترويجي الذي أقيم اليوم الأربعاء بأحد أكبر مسارح العاصمة سول لـ"أوبرا عايدة"، والمُنتظر عرضها بمعبد حتشبسوت في الأقصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشهد الحفل -الذي تضمن عرض صور للمعابد الفرعونية المصرية- إقبالًا هائلًا من الجمهور الكوري، وخاصةً أن بطلة العرض مغنية الأوبرا الكورية إيم سيك يونج هي ذات البطلة لعرض أوبرا عايدة بالأقصر أيضًا.

ودفع الإقبال الجماهيري مُنظمي الحفل إلى اتخاذ قرار بإعادة العرض مرة أخرى بتوسع أكبر العام المقبل.

وفي نهاية الحفل قدم السفير المصري وحرمه عددًا من لوحات البردي لأبطال العرض وسط ترحيب حار من الجمهور الكوري.

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