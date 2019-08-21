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رياضة

واحد من ضمن 3 مرشحين... لجنة التخطيط تستقر على مدرب الأهلي الجديد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط.

وقالت المصادر إن لجنة التخطيط ناقشت على مدى الساعات الماضية السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المرشحين لمنصب مدرب الأهلي الجديد من بينهم زوران ماميتش والهولندي دين كات بجانب مدرب آخر تفرض عليه لجنة الكرة سياجًا من السرية.

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