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رياضة

عمر الجيار لاعب منتخب مصر لكرة اليد: فرحتنا بالتتويج لا توصف.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:46 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أبدى عمر الجيار لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فرحته البالغة بالتتويج ببطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها مقدونيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، وذلك أثناء الندوة التي أقامها صدى البلد للاحتفاء بالأبطال المتوجين بالبطولة.

وقال الجيار:"أتوجه بالشكر لموقع صدى البلد على الإستضافة ، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمنا ، والجماهير المصرية على استقبالهم الرائع لنا في المطار، فرحتنا بالتتويج لا توصف"، مضيفا:"أصعب منافس كان المنتخب الألماني، كان أقوى فريق."

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، قد عاد للأراضي المصرية فجر يوم الثلاثاء ، وذلك بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية والتتويج بالعرس العالمي.

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