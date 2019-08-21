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فن

إطلالة جذابة ومبهرة..غادة عبدالرازق تتألق فى أحدث فوتو سيشن..شاهد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:29 م
غادة عبدالرزق
غادة عبدالرزق
القسم الميدانى
نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مجموعة صورا من احدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت غادة عبدالرازق بإطلالة جذابة ولاقت الصور اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

جمال واناقة - منورة الدنيا - ايه القمر ده

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، والذى دارت أحداثه حول امرأة تُدعى "مُرة" تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

وشارك في بطولة العمل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.

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