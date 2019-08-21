من هو عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان الجديد؟

أدى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، القسم الدستوري رئيسا لوزراء السودان، أمام رئيس "مجلس السيادة" برئاسة عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس بابكر، في مراسم أقيمت في القصر الجمهوري بالخرطوم.



ووصل عبد الله حمدوك ، اليوم الأربعاء إلى السودان، قادما من أديس أبابا، وهو اقتصادي دولي تولى لفترة، منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهو أيضا خبير في مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع العام، والحكم الرشيد، ودرس الاقتصاد في جامعة الخرطوم وتخرج فيها، ثم حصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية.



ويعد عبد الله حمدوك واحدا من أبرز الخبراء الدوليين فيما يتعلق باقتصاديات القارة الإفريقية، إذ عمل لسنوات في مؤسسات دولية وبنوك عالمية، معنيا بملف القارة السمراء، التي يؤمن بالقدرات الكامنة فيها.



ومنح اتفاق ترتيبات نقل السلطة، الذي وقعه "المجلس العسكري" الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" مؤخرا، تلك القوى حق اختيار رئيس الوزراء منفردة على أن يصدق "المجلس السيادي" على التعيين.