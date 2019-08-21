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إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:53 م
المهندس ابراهبم العربي
المهندس ابراهبم العربي
محمود نوفل- تصوير / صلاح مهدي
أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس المجلس المصري الياباني، ان "العلاقات بين مصر واليابان تمتاز بالقوة والمستقبل الباهر، حيث تمتد بجذورها في أعماق التاريخ".

وأوضح "العربي"، في تصريحات صحفية، علي هامش المؤتمر الذي انعقد بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، ان "هناك نموا وتطورا كبيرا في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث ازدادت أعداد الشركات المصرية اليابانية علي أراضي الدولتين".

وتعهد رئيس المجلس المصري الياباني، بتحقيق "طموحات الشعبين المصري واليابان خلال الفترة القادمة من زيادة حجم التعاون بين البلدين وتحقيق مستقبل اكثر ازدهارا لكلا الشعبين"، مضيفا:"علي الرغم من بعد المسافات بين القاهرة وطوكيو الا ان حجم العلاقات بين البلدين والارتباط بين الشعبين المصري والياباني في ازدهار ونمو كبير.
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور
إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور

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