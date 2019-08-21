إبراهيم العربي: نسعى لتحقيق طموحات الشعبين المصري والياباني في الفترة المقبلة.. فيديو وصور

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس المجلس المصري الياباني، ان "العلاقات بين مصر واليابان تمتاز بالقوة والمستقبل الباهر، حيث تمتد بجذورها في أعماق التاريخ".





وأوضح "العربي"، في تصريحات صحفية، علي هامش المؤتمر الذي انعقد بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، ان "هناك نموا وتطورا كبيرا في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث ازدادت أعداد الشركات المصرية اليابانية علي أراضي الدولتين".



