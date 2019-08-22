فناء مدرسة الخيال يغرق في مياه المجاري.. وأهالي الغربية يستغيثون.. صور

شكا المواطن حمدى البابلى، المقيم فى قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه الصرف فى مدرسة الشهيد محمد عبد العليم الخيال الابتدائية.





وقال حمدى البابلي فى رسالته: "فى مدرسة الشهيد محمد عبد العليم الخيال الابتدائية تتراكم مياه الصرف الصحى وهو ما يهدد الأبنية بالسقوط فضلاً عن انتشار البعوض والذباب فى قرية البندرة مركز السنطة محافظة الغربية".





وناشد المسئولين بضرورة التدخل لحل الأزمة حيث إن مياه المجارى فى أرجاء القرية ولكنها تتراكم بكثرة فى فناء مدرسة الخيال الابتدائية.



