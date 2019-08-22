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فناء مدرسة الخيال يغرق في مياه المجاري.. وأهالي الغربية يستغيثون.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:29 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن حمدى البابلى، المقيم فى قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه الصرف فى مدرسة الشهيد محمد عبد العليم الخيال الابتدائية.

وقال حمدى البابلي فى رسالته: "فى مدرسة الشهيد محمد عبد العليم الخيال الابتدائية تتراكم مياه الصرف الصحى وهو ما يهدد الأبنية بالسقوط فضلاً عن انتشار البعوض والذباب فى قرية البندرة مركز السنطة محافظة الغربية".

وناشد المسئولين بضرورة التدخل لحل الأزمة حيث إن مياه المجارى فى أرجاء القرية ولكنها تتراكم بكثرة فى فناء مدرسة الخيال الابتدائية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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