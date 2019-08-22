رئيس اتحاد كرة اليد: نخاطب المسئولين لتوفير منح دراسية كاملة للاعبين

قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن كرة اليد تعد إحدى الألعاب البارزة والجماهيرية في العالم، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تحصد خلالها البطولات الكبرى، ولكن من النوادر أن تحصل مصر على كأس العالم على أرض أجنبية.





وأضاف المهندس هشام نصر، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير ومحوري في دعم شباب ولاعبي كرة اليد المصريين، حيث كرم الرئيس اللاعبين بنفسه خلال مؤتمر الشباب السابق.





وأضاف المهندس هشام نصر، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهؤلاء الشباب المتميزين، حيث تمكن هؤلاء الشباب من تحقيق التوازن ما بين التعليم والرياضة، مؤكدا أن أبرز هؤلاء الشباب من أوائل كليتى "الهندسة والأكاديمية البحرية.





وأوضح المهندس هشام نصر ، أنهم يفكرون في وضع منح دراسية كاملة للاعبين، حيث بدأوا بمخاطبة المسئولين في الدولة عن تلك النقطة، لتوفير حياة عملية سليمة لهؤلاء الشباب الرياضي بعد اعتزالهم.