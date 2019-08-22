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فى ذكرى رحيل زعماء الوفد.. جمال شحاتة: مستمرون على نهجهم في النضال

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:41 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
كتب محمد الغزاوى
قال جمال شحاتة، عضو الهيئة العليا وأمين صندوق مساعد للحزب، إن الوفديين مستمرون على نهج الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين في النضال لإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تنبذ العنف والتشدد وتسير نحو الحرية.

وأضاف "شحاته" في بيان، أن الاحتفال بذكرى رحيل زعماء الوفد، يكون للمصريين جميعًا وليس للوفديين فقط، فالزعماء الثلاثة لطالما كانوا فى مقدمة المدافعين عن حقوق الوطن وأفنوا عمرهم دفاعا عنه، مؤكدًا أن وفد بورسعيد حريص كل الحرص على المشاركة في احتفالات ، بزيارة أضرحتهم، وإحياء مبادئهم التي كانوا يعيشون عليها، لتذكرة نفوس الوفديين بهم.

وأشار "شحاتة" إلى أن هؤلاء الزعماء يستحقون الاحتفال والتخليد من الدولة، فلا يجوز أن يظل الوفد وحده فقط يحتفل بذكراهم، وبما ضحوا به من جهد ومناصب وأموال، وصلت إلى حد تعرض "النحاس" لـ6 محاولات اغتيال.

وتابع "شحاتة" أن تلك الشخصيات التاريخية أسهمت فى بناء نهضة مصر، ودافعت عن الوطن ضد المحتل الغاشم وستظل ذكراهم نبراسا ودربا من الوطنية تسير عليه الأجيال وستظل أسماؤهم محفورة فى تاريخ مصر، شخصيات تعتبر من الزعامات التى أسست تاريخ مصر لما بذلوه من وطنية فى ظل تحديات كبيرة.

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