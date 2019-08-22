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اعتراض وإسقاط طائرتين.. بيان عاجل من التحالف العربي بشأن هجوم حوثي جديد على السعودية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:17 ص
درون حوثية
درون حوثية
أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه خميس مشيط غرب السعودية. 

وقال العقيد ركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأضاف العقيد ركن تركي المالكي، "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها ، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي".

وأكد العقيد ركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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