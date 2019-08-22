ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادين ذو الفقار: إخلاء القاهرة من الوزارات يعيد إحياء تراث العاصمة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ثمَّنت نادين عبد الغفار مؤسسة معرض "آرت دو إيجيبت"، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية خلال عام 2020، وسرعة العمل على تطوير "القاهرة التاريخية".

وقالت نادين عبد الغفار، إن تكليف الرئيس سيسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي، والثقافي، والسياحي، والأثري، وسيظهر مردوده في انخفاض الزحام في شوارعها، ويجذب ملايين السائحين إليها، إذ كان الزحام وما ينتج عنه من تلوث أحد أسباب عزوف السائحين عن زيارة مدينة القاهرة.

وأضافت "نادين"، أن الآلاف من فرص العمل تنتظر أبناء المصريين مع إحياء "سياحة التراث الثقافي والفني"، بما يجذب مليارات الجنيهات إلى الاقتصاد القومي للبلاد، وهو المجال الذي يعمل عليه معرضها منذ عدة سنوات، مؤكدة استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للترويج لفكر سياحة المعارض الفنيه والعمل لاقامتها بالاماكن الاثرية للترويج لتلك السياحة سواء في الأسواق المحيطة بمصر، أو الأسواق العالمية.

وأكدت "نادين" على التزامها في العمل مع جميع الأطراف المعنية للترويج للتراث المصري الفريد، مؤكدة أن مشروعات تطوير منطقة "القاهرة التاريخية"، ستسهم بشكل فعَّال في جذب أعداد كبيرة من السائحين لمصر، حيث تتنوع ثقافتها، وآثارها وتاريخها بين عدة ثقافات، ما سيمثل عنصر جذب هام للسائحين، بالإضافة للحضارة الفرعونية التي تجذب الملايين من السائحين لمصر.

يذكر أن "أر دو إيجيبت" أقامت، على مدار العاميين الماضيين، معرضين فنيين تحت رعاية وزارة الآثار داخل المتحف المصري بالتحرير، وقصر الأمير محمد على بالمنيل، وهي المعارض التي حظيت بزيارة 10 آلاف زائر بينهم ما يقرب من 2000 سائح، وحققت تبرعات عينية تتمثل في تجديد وتطوير الأماكن الأثرية التي أقيمت بها المعارض من الشركات المختلفة.

كما تستعد "الشركة" لإقامة معرضها الفني الثالث نهاية شهر أكتوبر القادم تحت عنوان" سرديات معاد تخيلها" ويستمر على مدار أسبوعين داخل أربعة أماكن أثرية في شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الأزهر بمشاركة عدد من الفنانين الذين يقدمون الأعمال الفنية والمركبة من الفن المعاصر وذلك من خلال تحويل شارع المعز، ولأول مرة، إلى متحف مفتوح طوال فترة المعرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعادة تسيير رحلات طيران.. المشاط: تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركات سياحة أذربيجانية

عودة رحلات الطيران من باكو إلى القاهرة وشرم الشيخ في يوليو المقبل.. فتح أسواق سياحية جديدة والاهتمام بالأسواق الواعدة أبرزها السوق الأذربيجانية.. وبيع ٧٥٪؜ من الرحلات إلى مصر فور الإعلان عنها

Art D’Égypte تُعلن إقامة معرضها الفني الثالث بـ شارع المعز في أكتوبر

تفاصيل دراسة حكومية توصي بإحياء سياحة التراث الثقافي في مصر

ترشيحاتنا

محمد حماقى: أول عشاء في بيت العريس

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

عادت لتثير الجدل.. لماذا سخرت ريهام سعيد من «التخان»؟

أسرار تنشر لأول مرة.. خسائر إسرائيلية فادحة في حرب الاستنزاف

شاهد.. لحظة استيلاء لصين على سيارة فارهة في أقل من 30 ثانية

وقف كلام.. ابراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ كهربا

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

في جريمة السويس البشعة.. النيابة تقرر حبس زوجة وأبنائها قتلوا والدهم

جلبت لنا العار.. تبرئة شقيقي كيم كارداشيان الهند بعد 3 سنوات من قتلها

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

الإهمال يسيطر على قرية مراقيا بالساحل الشمالي ..صور

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

أب ذبح ابنتيه ورجل شطر جسد زوجته نصفين بالساطور.. ومحام: العقوبة تسقط فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard