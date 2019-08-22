نادين ذو الفقار: إخلاء القاهرة من الوزارات يعيد إحياء تراث العاصمة

ثمَّنت نادين عبد الغفار مؤسسة معرض "آرت دو إيجيبت"، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية خلال عام 2020، وسرعة العمل على تطوير "القاهرة التاريخية".





وقالت نادين عبد الغفار، إن تكليف الرئيس سيسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي، والثقافي، والسياحي، والأثري، وسيظهر مردوده في انخفاض الزحام في شوارعها، ويجذب ملايين السائحين إليها، إذ كان الزحام وما ينتج عنه من تلوث أحد أسباب عزوف السائحين عن زيارة مدينة القاهرة.





وأضافت "نادين"، أن الآلاف من فرص العمل تنتظر أبناء المصريين مع إحياء "سياحة التراث الثقافي والفني"، بما يجذب مليارات الجنيهات إلى الاقتصاد القومي للبلاد، وهو المجال الذي يعمل عليه معرضها منذ عدة سنوات، مؤكدة استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للترويج لفكر سياحة المعارض الفنيه والعمل لاقامتها بالاماكن الاثرية للترويج لتلك السياحة سواء في الأسواق المحيطة بمصر، أو الأسواق العالمية.





وأكدت "نادين" على التزامها في العمل مع جميع الأطراف المعنية للترويج للتراث المصري الفريد، مؤكدة أن مشروعات تطوير منطقة "القاهرة التاريخية"، ستسهم بشكل فعَّال في جذب أعداد كبيرة من السائحين لمصر، حيث تتنوع ثقافتها، وآثارها وتاريخها بين عدة ثقافات، ما سيمثل عنصر جذب هام للسائحين، بالإضافة للحضارة الفرعونية التي تجذب الملايين من السائحين لمصر.





يذكر أن "أر دو إيجيبت" أقامت، على مدار العاميين الماضيين، معرضين فنيين تحت رعاية وزارة الآثار داخل المتحف المصري بالتحرير، وقصر الأمير محمد على بالمنيل، وهي المعارض التي حظيت بزيارة 10 آلاف زائر بينهم ما يقرب من 2000 سائح، وحققت تبرعات عينية تتمثل في تجديد وتطوير الأماكن الأثرية التي أقيمت بها المعارض من الشركات المختلفة.



