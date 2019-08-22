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اسعار الذهب اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب في مصر، حيث جاءت اسعار الذهب اليوم الخميس 22 - 8 – 2019 على النحو التالي:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 794 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيها في تعاملات اليوم.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم الخميس 595 جنيهًا.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5560 جنيهًا.

أما سعر المصنعية والدمغة في محلات الذهب فقد تراوحت اليوم الخميس في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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