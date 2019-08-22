ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:40 ص
فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة فيسبوك "Facebook"، يوم الثلالثاء، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات التى تشاركها التطبيقات والمنصات الإلكترونية الآخرى عن نشاطهم على فيسبوك.

وباستخدام ميزة الخصوصية النشاط خارج فيسبوك Off-Facebook Activity، يمكنك تتبع البيانات التى شاركها التطبيقات الخارجية عنك ومنعها الوصول إليها في المستقبل، وبالتالى سوف تتوقف تلك التطبيقات عن عرض الإعلانات المستهدفة، بحسب ما ذكرته صحيفة "The irish times" الإيرلندية.

ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد دفع شركة فيسبوك "Facebook" لغرامة قدرها 5 مليارات دولار، من قبل لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" بعد عدة أشهر من المفاوضات، وذلك بسبب انتهاك فيسبوك لخصوصية مستخدميه في القضية المعروفة بإسم "Cambridge Analytica".

وإليك كيفية استخدام ميزة الخصوصية الجديدة النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook Activity":

1. افتح حسابك على فيسبوك.

2. اضغط على الثلاث خطوط الرئسية لفتح قائمة الإعدادات "Settings".

3. من خلال قسم معلومات فيسبوك الخاصة بك "Your Facebook Information"، افتح خيار النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook Activity".

4. ستظهر لك قائمة بالتطبيقات والمواقع الأخرى التى شاركت معلومات عنك من خلال "فيسبوك".

5. لديك عدة خيارات متاحة منها، "إدارة نشاطك" أو "مسح جميع السجلات" أو "اختيار فصل نشاط خارج فيسبوك" عن حسابك، ويمكنك القيام بذلك لكل نشاطك خارج فيسبوك، أو للتطبيقات ومواقع ويب التى تقوم بتحديدها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسس ويكيبيديا يدعو لمقاطعة فيس بوك وتويتر وإنستجرام لـ 48 ساعة

6 حيل ذكية لحماية بياناتك الشخصية على فيسبوك

بعد اتهامه بسرقة بيانات مستخدميه.. أبسط طريقة لـ حذف بياناتك من FaceApp

كيف تحمي خصوصيتك على إنستجرام

بعد فضيحة التجسس على رسائل المستخدمين الصوتية.. 3 حيل لمنع فيسبوك من التنصت عليك

هتبيع قهوة ببلاش.. رد فعل غريب من فيسبوك على فضائح الخصوصية

ترشيحاتنا

بجنيه واحد فقط.. تخلص من إصفرار الأسنان بوصفة آمنة

مزودة بكاميرات سرية.. ضبط صاحب شركة يبيع ساعات في عين شمس

من يقود الاهلى.. ضياء السيد يرشح مدرب منتخب مصر السابق لقيادة المارد الأحمر

بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم وتغييرات في التشكيل

اللقطات الأولى لدخول الجيش السوري خان شيخون بـ إدلب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard