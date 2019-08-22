تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

أطلقت شركة فيسبوك "Facebook"، يوم الثلالثاء، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات التى تشاركها التطبيقات والمنصات الإلكترونية الآخرى عن نشاطهم على فيسبوك.



وباستخدام ميزة الخصوصية النشاط خارج فيسبوك Off-Facebook Activity، يمكنك تتبع البيانات التى شاركها التطبيقات الخارجية عنك ومنعها الوصول إليها في المستقبل، وبالتالى سوف تتوقف تلك التطبيقات عن عرض الإعلانات المستهدفة، بحسب ما ذكرته صحيفة "The irish times" الإيرلندية.



ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد دفع شركة فيسبوك "Facebook" لغرامة قدرها 5 مليارات دولار، من قبل لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" بعد عدة أشهر من المفاوضات، وذلك بسبب انتهاك فيسبوك لخصوصية مستخدميه في القضية المعروفة بإسم "Cambridge Analytica".



وإليك كيفية استخدام ميزة الخصوصية الجديدة النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook Activity":



1. افتح حسابك على فيسبوك.



2. اضغط على الثلاث خطوط الرئسية لفتح قائمة الإعدادات "Settings".



3. من خلال قسم معلومات فيسبوك الخاصة بك "Your Facebook Information"، افتح خيار النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook Activity".



4. ستظهر لك قائمة بالتطبيقات والمواقع الأخرى التى شاركت معلومات عنك من خلال "فيسبوك".



5. لديك عدة خيارات متاحة منها، "إدارة نشاطك" أو "مسح جميع السجلات" أو "اختيار فصل نشاط خارج فيسبوك" عن حسابك، ويمكنك القيام بذلك لكل نشاطك خارج فيسبوك، أو للتطبيقات ومواقع ويب التى تقوم بتحديدها.