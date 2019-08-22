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إعفاء الفقراء من رسوم اشتراكات التأمين الصحي.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، مُقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، الخميس، أبرز عناوين الصحف المصرية والدولية وبعض المقالات المتنوعة الصادرة اليوم. 

وجاءت العناوين على النحو التالي: 

أخبار اليوم
السيسى يشارك فى قمة "السبع الكبرى" بفرنسا "السبت"

صدى البلد
السفير اليابانى: مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر أنتيكاد تعطى زخمًا للعلاقات الثنائية

أبو العينين: الرئيس السيسى حل مشاكل المستثمرين اليابانيين.. أنتيكاد أهم مؤتمر لـ العلاقات الأفريقية مع طوكيو

المصرى اليوم
مدبولى يراجع معايير إعفاء الفقراء من رسوم اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة

اليوم السابع
مدير " الصحة العالمية" 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها بالعالم

الوطن
النقل والبترول تنتهيان من تصميمات مد خط سكة حديد " سفاجا- الغردقة"

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