غشاشون فدائيون تنشر أسئلة وإجابات امتحان الدور الثاني لفيزياء الثانوية العامة

نشرت صفحة غشاشون فدائيون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا قيل إنها تخص أجزاء من كراسة امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية الآن داخل اللجان.



كما بدأت الصفحة ذاتها في نشر إجابات قيل إنها تخص الامتحان لإكمال عملية الغش الإلكتروني المعتادة خلال امتحانات الثانوية العامة.



ويؤدي اليوم الخميس الموافق 22 /8 /2019 طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي (علوم – رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء بإجمالي 25596 طالبًا/ طالبة.



كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالي 42549 طالبًا/ طالبة، ويؤدي كذلك طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي 1 طالب.