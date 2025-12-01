قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

ساندي رضا

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب أربعة آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي أسفل كوبري الخطاطبة اتجاه الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفل كوبري الخطاطبة اتجاه الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون، ووجود متوفٍ ومصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن وفاة كريم مجدي فهمي، 37 عامًا، مقيم السادات.

بينما أُصيب كلٌّ من: حمادة سلطان عبد الرحمن إبراهيم، 30 عامًا، علي محمد علي، 41 عامًا، عبد الله عماد إبراهيم، 31 عامًا، جميعهم مقيمون كفر الشيخ، ومصطفى محمد أبو زيد، 32 عامًا، مقيم القاهرة.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

