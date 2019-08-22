مدرب الاهلي الجديد .. الخطيب يتمسك ببقاء يوسف

تمسك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببقاء محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفني في الجهاز الفني المقبل مع المدرب الجديد.





وكشفت مصادر خاصة أن الخطيب يرى أن يوسف تحامل على نفسه كثيرا خلال الفترة الماضية وتعرض لحملة شرسة لتحميله المسئولية.





وقالت المصادر إن الخطيب طالب بتأجيل الحديث عن الجهاز المعاون لحين اتمام ملف المدرب الجديد ومعرفة معاونيه ومدى حاجته لمدربين مصريين من عدمه.





وتحسم لجنة التخطيط للكرة خلال الساعات القليلة المقبلة اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة بعد الاستقرار علي ثلاثة أسماء جار التفاوض معهم علي متطلباتهم المادية، وكشفت مصادر خاصة أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، فتح خطوط اتصال مع الثلاثي وقدم تصوّر تلك للجنة التخطيط ظهر أمس عن هذا الأمر ليتم اتخاذ القرار النهائي.



