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الأزهر: إهداء ثواب القربات للميت جائز.. ولا تصح الصلاة عن المتوفى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:08 م
الأزهر - أرشيفية
الأزهر - أرشيفية
عبد الرحمن محمد
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية ، سؤالا، يقول صاحبه: "ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟".

وردت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.

وأضافت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صومًا أو حجًا أو قراءةَ قرآنٍ أو أذكارًا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ثوابُ ذلك إلى الميت وينتفع به.

وأوضحت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان الحنابلة ذهبوا إلى جواز إهداء ثواب القربات للحي والميت؛ قال البُهوتي الحنبلي رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء دَيْنٍ وصوم، وكذا قراءة وغيرها، قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا.

واستطردت لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: اعتبر بعضهم في حصول الثواب المجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله، ويستحب إهداء ذلك، فيقول: (اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان)، وقال ابن تميم: والأَولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهدَى له، فيقول: (اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان)، وللمُهدي ثواب الإهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المُهدي والمهدى إليه، وفضل الله واسع. «انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع».

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