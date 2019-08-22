ضبط عاطل بحوزته 1.2 كيلو حشيش في حلوان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حلوان.



وبحسب بيان، اليوم، الخميس، يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.



حيث تم ضبط "يوسف . ع . م" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11671 لسنة 2014م المعادي "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات بجلسة 22 /12 /2017م حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي 3600 جنيه، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.



وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير لإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.