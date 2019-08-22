ضبط 7 أشخاص نشروا إجابات امتحانات الثانوية العامة على الـ فيس بوك

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن سوهاج، بإدارة مجموعة تحت مسمى "تسريبات أدبى" عبر أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت، وتوجيه رسائل تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة الإنجليزية "ثانوية عامة دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج، تمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول" مستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل للواقعة وهي عبارة عن الرسائل المشار اليها وأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثانى".





وباستكمال الفحص تبين أنه مشترك فى 8 مجموعات غش إمتحانات ثانوية عامة تحت مسميات مختلفة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب.





وأسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 6 طلاب لقيامهم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) والإجابات الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعى، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة إمتحان مواد (الأحياء – تفاضل وتكامل - الجغرافيا).



